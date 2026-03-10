sci alpino italia con quattro medaglie alle paralimpiadi oro anche per spagna e svezia

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia ha conquistato quattro medaglie nello sci alpino durante le gare dedicate alla combinata. La giornata si è conclusa con un successo importante per gli atleti italiani, che hanno ottenuto risultati di rilievo. La competizione ha visto anche medaglie per la Spagna e la Svezia.

Una giornata straordinaria per l’Italia nello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono arrivate ben quattro medaglie nelle gare odierne dedicate tutte alla combinata. Meravigliosa la medaglia d’oro per Giacomo Bertagnolli, undicesimo podio paralimpico della carriera, nella categoria ipovedenti. Terza medaglia consecutiva anche per Chiara Mazzel, che ha vinto l’argento nella gara femminile. Nella categoria standing al maschile è arrivato l’argento di Federico Pelizzari, mentre nel sitting, dopo due quarti posti consecutivi, finalmente è arrivata la medaglia per René De Silvestro, che ha conquistato un fantastico argento, sfiorando l’oro per undici centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

