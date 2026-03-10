Sci alpinismo | tutto pronto per il Pierra Menta 2026

Domani prende il via il Pierra Menta 2026, la celebre gara a tappe di sci alpinismo in Francia. La competizione si svolgerà in quattro frazioni e si concluderà sabato 14 marzo, attirando atleti da diversi paesi. La manifestazione si terrà nelle località alpine francesi, coinvolgendo numerosi partecipanti e accompagnatori. È uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dello sci alpinismo internazionale.

Torna il Pierra Menta, la leggendaria gara a tappe di sci alpinismo in Francia: la competizione, che si articolerà in quattro frazioni, prenderà il via domani per concludersi sabato (14 marzo). L'edizione 2026, la quarantesima in assoluto, è valida come campionato mondiale "Long distance" della Ismf (l'International ski mountaineering federation). Per quanto riguarda l'Italia e la Valtellina, al maschile occhi puntati soprattutto sulla coppia formata da Michele Boscacci e Robert Antonioli, già vincitori proprio del Pierra Menta e che sono gli attuali detentori del titolo iridato "long distance". Al femminile, invece, Alba De Silvestro, già capace a sua volta di salire sul podio in questa kermesse, gareggerà in coppia con Lisa Moreschini.