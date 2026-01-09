Sci alpinismo | gli atleti valtellinesi a caccia dei titoli di campioni d' Italia

Gli atleti valtellinesi si preparano per le competizioni di sci alpinismo, con l’obiettivo di conquistare i titoli di campioni d’Italia. Dopo la prima tappa di Coppa del Mondo negli Stati Uniti, la stagione si avvicina all’appuntamento olimpico sulla pista Stelvio di Bormio. Un momento importante per gli appassionati e gli sportivi locali, che seguono con attenzione le sfide degli atleti in questa disciplina in crescita.

In attesa dello storico, primo, appuntamento olimpico sulla pista Stelvio di Bormio, la stagione dello sci alpinismo, che ha già vissuto la prima tappa di coppa del mondo negli Stati Uniti, entra nel vivo.Doppia sfidaNel weekend, infatti, a San Martino di Castrozza, verranno assegnati due titoli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

