Nella seconda tappa dei Mondiali di sci alpinismo, Boffelli e Magnini si sono piazzati terzi nella classifica generale. La quarantesima edizione della Pierra Menta, una delle tappe più riconosciute a livello internazionale, prosegue con la seconda giornata di gare. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionalità che si sfidano su percorsi impegnativi. La gara si svolge in un contesto di grande partecipazione e attenzione mediatica.

Continua, con la seconda giornata di gare, la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del calendario dello sci alpinismo mondiale. In archivio la seconda giornata di gare dell’evento che quest’anno mette in palio i titoli del Campionato mondiale delle lunghe distanze. In campo maschile la Francia recita la parte del leone con due equipaggi ai primi due posti. William Bon Mardion e Xavier Gachet si aggiudicano il successo con il tempo di 3:25:32 e precedono di trenta secondi i connazionali Anselm Damevin e Samuel Equy. Il primo dei due equipaggi azzurri conquista la quarta posizione. Davide Magnini e William Boffelli chiudono la loro prova con 3:28:34 e un ritardo di 3’30” dalla testa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanze

Articoli correlati

Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanzeÈ iniziata oggi la quarantesima edizione della Pierra Menta, tappa storica dello sci alpinismo mondiale.

Sci Alpinismo, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di CdM a CourchevelDopo più di un mese, la Coppa del Mondo di Sci Alpinismo 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione.

Aggiornamenti e notizie su Sci Alpinismo

Temi più discussi: Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanze; Transcavallo 2026: Boffelli-Oberbacher e Vasinova-Brussoz nella classica dell'Alpago; Nicolini-Magnini a caccia del bis alla Sellaronda Skimarathon del 20 marzo; Pierra Menta tappa 1: avanti i francesi, terzi Boffelli – Magnini e De Silvestro – Moreschini.

Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanzeÈ iniziata oggi la quarantesima edizione della Pierra Menta, tappa storica dello sci alpinismo mondiale. La competizione si svolge nell'arco di quattro ... oasport.it

Sci alpinismo: De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi ai MondialiLa quarantesima edizione della Pierra Menta, prestigiosa tappa dello sci alpinismo mondiale, ha preso il via assegnando quest’anno anche i titoli del Campionato Mondiale lunghe distanze. La prima tapp ... it.blastingnews.com

FORZA AZZURRI Fatica, precisione, spirito di squadra: tutto questo serve per la Pierra Menta! Sulle alpi francesi va in scena una tappa storica dello sci alpinismo! La celebre gara a coppie vale anche per i Mondiali di lunga distanza! Da oggi partono - facebook.com facebook