Sci Alpinismo i convocati dell’Italia per la seconda tappa di CdM a Courchevel

Ecco i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpinismo a Courchevel. Dopo oltre un mese di pausa, gli atleti italiani si preparano a confrontarsi nuovamente su percorsi tecnici e impegnativi, nel contesto della stagione 2025-2026. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti e per il movimento nazionale, che si avvicina alle sfide stagionali con impegno e determinazione.

Dopo più di un mese, la Coppa del Mondo di Sci Alpinismo 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione. A Courchevel (Francia) si terrà infatti il nuovo appuntamento dopo quello di Solitude, negli Stati Uniti d'America. L'Italia, dopo l'ottima partenza, è pronta a recitare anche sulle nevi francesi un ruolo da protagonista. La tappa transalpina si aprirà giovedì 15 gennaio con la gara sprint, seguita venerdì 16 dal primo vertical dell'inverno. La squadra italiana cerca, come detto, nuovi risultati di prestigio, dopo la seconda posizione nella staffetta mista ed i due podi nella sprint femminile della tappa di apertura (Katia Mascherona e Giulia Murada).

