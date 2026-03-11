Dopo il voto faremo i conti Referendum Cerasa Il Foglio denuncia | Minacciati da Gratteri

Dopo il voto, ci sarà modo di fare i conti. In relazione al referendum, il giornalista del Foglio ha riferito di aver contattato il procuratore Gratteri per chiedere spiegazioni su una sua affermazione riguardante il voto di Sal Da Vinci, definita falsa. La conversazione si è concentrata sulla smentita di questa dichiarazione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

“Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà No al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: ‘Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'”. Lo racconta su X il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, postando l’articolo uscito questa mattina sul suo giornale nel quale si riporta la conversazione con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul caso Sal Da Vinci. Il fresco vincitore di Sanremo, “reo” di aver cantato “Per sempre sì” in era di Referendum, è diventato infatti suo malgrado il “casus belli” di una campagna per la... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

