Schizofrenia acuta studio europeo | Sintomi sotto controllo con risperidone

Uno studio europeo rivela che i sintomi della schizofrenia acuta sono sotto controllo grazie all'uso del risperidone. La ricerca si è concentrata sulla gestione di questa condizione nel contesto clinico, evidenziando come questo farmaco possa essere efficace nel ridurre le manifestazioni acute. La ricerca è stata pubblicata recentemente e coinvolge diversi centri di studio in Europa.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Nella gestione della schizofrenia, il tempo conta. Conta per ridurre la sofferenza del paziente, contenere il disorientamento e l'angoscia che accompagnano la fase di ricaduta, ma conta anche per costruire da subito un percorso di cura che non si interrompa con la dimissione. È questo il messaggio emerso dall'incontro stampa che si è tenuto a Brescia, dedicato alle nuove evidenze real-world dello studio Reshape su risperidone Ism, prodotto dalla azienda farmaceutica Rovi, con la partecipazione di Christoph Correll, riferimento scientifico europeo del progetto e primo autore della pubblicazione internazionale dei risultati dello studio, e di Antonio Vita, ordinario di Psichiatria dell'Università degli studi di Brescia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schizofrenia acuta, studio europeo: "Sintomi sotto controllo con risperidone" Articoli correlati Il cervelletto regola l’apatia e altri sintomi negativi della schizofreniaUno studio condotto dall’Université de Genève in collaborazione con l’Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) rivela un ruolo centrale del... Schizofrenia, studio internazionale con Unipd individua il ruolo chiave della serotoninaUna ricerca coordinata dal King’s College di Londra con il contributo scientifico dell’Università di Padova individua un possibile nuovo bersaglio... Cosa Vedono Le Persone Con Schizofrenia! Contenuti utili per approfondire Schizofrenia acuta Schizofrenia. Buoni risultati per risperidone long actingUn nuovo studio dimostra che l’iniezione sottocutanea di RBP-7000 una volta al mese, una formulazione sperimentale di risperidone a lunga durata d’azione, migliora i sintomi connessi alla salute e ... quotidianosanita.it Il ruolo determinante della serotonina nei sintomi negativi della schizofreniaPer la prima volta una ricerca, basata su un campione di pazienti, dimostra che la schizofrenia è associata a un rilascio maggiore di serotonina nella corteccia frontale e ne evidenzia il legame con i ... ilbolive.unipd.it