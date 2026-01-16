Il cervelletto regola l’apatia e altri sintomi negativi della schizofrenia

Uno studio condotto dall'Université de Genève e dagli Hôpitaux Universitaires de Genève evidenzia l'importanza del cervelletto nella gestione di alcuni sintomi della schizofrenia, tra cui apatia, isolamento sociale e mancanza di motivazione. La ricerca suggerisce che questo centro cerebrale potrebbe avere un ruolo chiave nel comprendere e trattare le manifestazioni più invalidanti di questa condizione.

Uno studio condotto dall’Université de Genève in collaborazione con l’Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) rivela un ruolo centrale del cervelletto nei sintomi più invalidanti della schizofrenia, come apatia, ritiro sociale e perdita di motivazione.“Il cervelletto ospita circa il 50% dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Alloro per contrastare i sintomi influenzali. Questo e altri benefici Leggi anche: Un fine settimana che certifica la schizofrenia della Serie A Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il cervelletto regola l’apatia e altri sintomi negativi della schizofrenia - Lo rivela lo studio di un team della Università di Ginevra, aprendo la strada a possibili interventi non invasivi per migliorare la qualità della vita dei pazienti ... ilpiacenza.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.