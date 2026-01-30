Schizofrenia studio internazionale con Unipd individua il ruolo chiave della serotonina
La ricerca internazionale, coordinata dal King’s College di Londra e con il supporto dell’Università di Padova, ha scoperto un possibile nuovo bersaglio per curare la schizofrenia. Gli scienziati hanno individuato il ruolo chiave della serotonina nel disturbo mentale e ora si lavora per sviluppare terapie più mirate. Lo studio apre nuove strade per trattare una malattia che ancora oggi mette in difficoltà molti pazienti.
Una ricerca coordinata dal King’s College di Londra con il contributo scientifico dell’Università di Padova individua un possibile nuovo bersaglio terapeutico nella lotta alla schizofrenia. Lo studio, pubblicato sulla rivista «JAMA Psychiatry», dimostra per la prima volta su pazienti che un eccessivo rilascio di serotonina in specifiche aree cerebrali è legato ai sintomi più invalidanti del disturbo. Al lavoro hanno partecipato il professor Mattia Veronese e la ricercatrice Lucia Maccioni del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo patavino, coinvolti in una collaborazione internazionale con l’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience del King’s College.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
