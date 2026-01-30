Schizofrenia studio internazionale con Unipd individua il ruolo chiave della serotonina

La ricerca internazionale, coordinata dal King’s College di Londra e con il supporto dell’Università di Padova, ha scoperto un possibile nuovo bersaglio per curare la schizofrenia. Gli scienziati hanno individuato il ruolo chiave della serotonina nel disturbo mentale e ora si lavora per sviluppare terapie più mirate. Lo studio apre nuove strade per trattare una malattia che ancora oggi mette in difficoltà molti pazienti.

