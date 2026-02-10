Operaio schiacciato da uno scaffale | grave in ospedale indagini in corso

Un operaio è rimasto gravemente ferito questa mattina a Pistoia, nella zona industriale di Sant’Agostino. Secondo le prime informazioni, è stato schiacciato da uno scaffale durante le operazioni di lavoro. È stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni serie. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nelle prime ore del mattino a Pistoia, nella zona industriale di Sant'Agostino. Un operaio di 43 anni è rimasto schiacciato da uno scaffale all'interno di un magazzino della Zona Market, realtà attiva nel settore del cash and carry. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 nell'area destinata alla movimentazione merci. L'uomo, dipendente di una ditta di servizi esterna, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato travolto dalla struttura metallica durante le operazioni di lavoro. La dinamica esatta è ora al vaglio delle autorità competenti.

