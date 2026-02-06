Mirco Antenucci | Oggi gestisco le case che compravo da calciatore Il primo regalo? Scarpe oscene
Mirco Antenucci rivela che ora si occupa delle case che comprava da calciatore. Ricorda il primo regalo che ha ricevuto: scarpe oscene. L’ex attaccante, con oltre 200 gol in carriera, apre le porte della sua vita tra il calcio e i retroscena personali.
Mirco Antenucci, ex attaccante con oltre 200 gol in carriera, racconta a Fanpage.it la sua storia tra campo e retroscena. L'amore per le squadre in cui ha giocato, l'odore di birra in Inghilterra, le esperienze a 1200 euro al mese: "Per un calciatore non è facile gestire soldi e popolarità".🔗 Leggi su Fanpage.it
