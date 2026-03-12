Scampia al cinema | Francesca Comencini racconta la tragedia della Vela Celeste

A Scampia, la regista Francesca Comencini presenta un documentario dedicato alla Vela Celeste, un quartiere di Napoli. Il film si concentra sulla vita degli abitanti, portando alla luce le loro storie e le difficoltà quotidiane. Comencini ha scelto di dare voce direttamente alle persone che vivono in quella zona, passando dalla finzione televisiva alla realtà delle loro esperienze.

L’appuntamento arriva dopo l’anteprima mondiale alla scorsa edizione del Festa del Cinema di Roma e porta sul grande schermo il racconto della comunità di Scampia dopo la tragedia della Vela Celeste del luglio 2024. Il film documenta il dolore, l’attesa e la speranza di centinaia di famiglie costrette a lasciare le proprie case, in una diaspora che ha coinvolto quasi duemila persone. La Diaspora delle Vele è disponibile on demand su Sky Italia e in streaming su NOW, portando anche fuori dalla sala cinematografica la storia di una comunità ferita che prova a ricomporsi dopo la frattura. Per Comencini, Napoli non è soltanto un set o uno scenario narrativo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Arrestato 18enne a Scampia: sorpreso a spacciare eroina nel parco Celeste, sequestrati droga e 260 euroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Scampia cambia volto. Le ruspe su Gomorra. Abbattuta l’ultima VelaAlle 8:50, prima che arrivi l’escavatore a tenaglia, uno dei componenti del Comitato della Vela Rossa fa calare sulla facciata un lenzuolo bianco con...

La Diaspora delle Vele - Trailer del documentario di Francesca Comencini da stasera su Sky

Aggiornamenti e notizie su Francesca Comencini

Discussioni sull' argomento La Diaspora delle Vele: il documentario di Francesca Comencini arriva a Napoli; La diaspora delle Vele, il docufilm della Comencini al cinema Metropolitan di Napoli.

Festa del Cinema, Francesca Comencini racconta Scampia nel doc «La diaspora delle Vele»Quando il produttore cinematografico Riccardo Tozzi, di Cattleya, ha chiesto a Francesca Comencini di tornare a Scampia – 11 anni dopo l’esperienza alla regia di «Gomorra. La serie» – stavolta per ... roma.corriere.it

La Diaspora delle Vele, il documentario presentato al Cinema Metropolitan: «Un modo per ridare voce ai residenti»Si è tenuta questo pomeriggio, presso il Cinema Metropolitan, la prima proiezione cittadina de La Diaspora delle Vele, il ... msn.com

“Sono orgogliosa, fiera e commossa che gli abitanti delle Vele mi abbiano accolta nelle loro case”: Francesca Comencini racconta il suo docufilm “La diaspora delle vele”, a #EffettoNotte Oggi #13febbraio ore 22.45 su #TV2000 Canale 28 157 Sky Ap - facebook.com facebook