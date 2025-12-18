Scampia cambia volto. Le ruspe su Gomorra. Abbattuta l’ultima Vela.

Scampia si trasforma, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Le ruspe avanzano, simbolo di un cambiamento che coinvolge l’intera comunità. Prima dell’arrivo dell’escavatore, un messaggio di speranza e rivolta si leva tra le mura: un lenzuolo bianco con scritto

Alle 8:50, prima che arrivi l’escavatore a tenaglia, uno dei componenti del Comitato della Vela Rossa fa calare sulla facciata un lenzuolo bianco con su scritto: "Ha vinto la lotta". Dieci minuti dopo, arriva il colpo di maglio, un tuono che fa tremare mezza Scampia. Inizia così l’atto finale dell’utopia dell’architetto Franz Di Salvo che progettò, tra il 1962 e il 1975, sette vele in un’area di Napoli Est, diventata poi sinonimo di Gomorra. Dopo la demolizione della quinta Vela, quella Gialla, iniziata il 10 marzo scorso, tocca ora alla Rossa diventare macerie, trascinando nella polvere oltre mezzo secolo di violenza e di location per i film sulla camorra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

