Djokovic tifoso a Milano Cortina vede il pattinaggio e… ‘impazzisce’

Novak Djokovic si gode le Olimpiadi invernali a Milano e si lascia trasportare dall’entusiasmo guardando il pattinaggio di figura. Il tennista serbo, reduce dalla finale degli Australian Open, si trova in Italia per seguire le gare e si è mostrato molto coinvolto, applaudendo e gridando di gioia durante le esibizioni. Djokovic, che di recente ha affrontato la sconfitta a Melbourne, sembra aver trovato nel panorama olimpico un modo per ricaricare le energie e vivere un momento di pura passione.

(Adnkronos) – Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla sconfitta nella finale degli Australian Open 2026 contro Carlos Alcaraz, ma capace di eliminare Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne, è a Milano per godersi alcune gare delle Olimpiadi invernali e aveva già . L'articolo Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e. ‘impazzisce’ proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Milano Cortina Fiera Milano apre la nuova pista di pattinaggio di velocità e completa il Milano Speed Skating Stadium per gli eventi dei Giochi Milano Cortina 2026 Il Newcastle segna, il tifoso impazzisce e reagisce così La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Sinner-Djokovic: Il Re Vecchio Contro il Giovane Imperatore, Chi Spezzerà l'Incantesimo a Melbourne?; Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari; Elezioni Portogallo, il socialista Seguro verso vittoria netta alle presidenziali; Novak Djokovic, chiaro messaggio per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e... 'impazzisce' - VideoIl tennista serbo ha reagito incredulo alla performance di Ilia Malinin, che ha poi conquistato l'oro Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, re ... adnkronos.com Novak Djokovic manda un chiaro messaggio a Jannik Sinner e Carlos AlcarazE' stato uno spettacolo bellissimo, come sempre. È sempre bello essere in Italia. L’Italia è un Paese di sport ... msn.com Gli Alpini al servizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Sono 1.500 i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) in campo, di cui circa 500 veneti. Dopo una formazione specifica, operano su piste e impianti occupandosi di accessi, facebook Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.