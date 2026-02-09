Djokovic tifoso a Milano Cortina vede il pattinaggio e… ‘impazzisce’

Da webmagazine24.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic si gode le Olimpiadi invernali a Milano e si lascia trasportare dall’entusiasmo guardando il pattinaggio di figura. Il tennista serbo, reduce dalla finale degli Australian Open, si trova in Italia per seguire le gare e si è mostrato molto coinvolto, applaudendo e gridando di gioia durante le esibizioni. Djokovic, che di recente ha affrontato la sconfitta a Melbourne, sembra aver trovato nel panorama olimpico un modo per ricaricare le energie e vivere un momento di pura passione.

(Adnkronos) – Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla sconfitta nella finale degli Australian Open 2026 contro Carlos Alcaraz, ma capace di eliminare Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne, è a Milano per godersi alcune gare delle Olimpiadi invernali e aveva già . L'articolo Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e. ‘impazzisce’ proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina

Fiera Milano apre la nuova pista di pattinaggio di velocità e completa il Milano Speed Skating Stadium per gli eventi dei Giochi Milano Cortina 2026

Il Newcastle segna, il tifoso impazzisce e reagisce così

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Sinner-Djokovic: Il Re Vecchio Contro il Giovane Imperatore, Chi Spezzerà l'Incantesimo a Melbourne?; Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari; Elezioni Portogallo, il socialista Seguro verso vittoria netta alle presidenziali; Novak Djokovic, chiaro messaggio per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e... 'impazzisce' - VideoIl tennista serbo ha reagito incredulo alla performance di Ilia Malinin, che ha poi conquistato l'oro Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, re ... adnkronos.com

djokovic tifoso a milanoNovak Djokovic manda un chiaro messaggio a Jannik Sinner e Carlos AlcarazE' stato uno spettacolo bellissimo, come sempre. È sempre bello essere in Italia. L’Italia è un Paese di sport ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.