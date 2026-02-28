Taranto | corsa contro il tempo per la nuova versione dello stadio Lavori in corso

A Taranto, i lavori per la nuova versione dello stadio Iacovone sono in pieno svolgimento e il cantiere è attivo. Secondo quanto scritto da Massimo Ferrarese, entro cinque mesi sarà completato e pronto per essere utilizzato. La situazione attuale vede la struttura in fase di rinnovamento, mentre gli operai lavorano senza sosta per rispettare i tempi previsti.

Scrive Massimo Ferrarese: Oggi è un cantiere in piena attività. Tra cinque mesi sarà lo Stadio Iacovone che Taranto merita. Una corsa contro il tempo che stiamo correndo tutti insieme!