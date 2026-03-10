Ferrara capitale degli sbandieratori e dei musici | al via il ' Torneo dell' aquila bianca'

Ferrara si prepara ad accogliere il 'Torneo dell’aquila bianca', evento che vede protagonisti gli sbandieratori e i musici. La città si trasforma nella cornice del Palio, attirando appassionati e partecipanti da varie regioni italiane. La manifestazione si svolge in un solo giorno e rappresenta un’occasione per mettere in mostra le tradizioni e le abilità di queste discipline.

Si apre il sipario sul mondo del Palio. Ferrara è pronta a diventare, per un giorno, la capitale italiana delle bandiere. Sabato 14, a partire dalle 14.30, è infatti in programma il 18esimo ‘Torneo dell’aquila bianca - Memorial Gallerani Simonetto’. A sfidarsi sul parquet del Palazzetto dello Sport saranno quattordici contrade provenienti da Ferrara, Padova, Ascoli Piceno, Reggio Emilia e Ravenna. Questi i gruppi che gareggeranno nelle gare di singolo, coppia, piccola squadra e della comunità. Le gare prenderanno il via alle 14.30 e si concluderanno alle 18.30. Come da tradizione, i vincitori saranno premiati nella sede sociale della... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

