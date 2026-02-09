La Nazionale Under 17 si trova in raduno a Castiglion Fiorentino. I giovani calciatori si preparano per le prossime partite e si allenano duramente sotto gli occhi degli allenatori. La città si anima di giovani talenti e di appassionati che seguono gli allenamenti. La squadra sta lavorando intensamente per migliorare e portare a casa risultati importanti.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – . Nei giorni 23, 24 e 25 febbraio Castiglion Fiorentino ospiterà un prestigioso raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, in programma allo stadio comunale “Emanuele Faralli”. Guidata dal tecnico Roberto Chiti, la Rappresentativa Under 17 LND è la selezione dai migliori giovani calciatori, nati nel 2009, che militano nei campionati dilettantistici di tutta Italia. Complessivamente soggiorneranno a Castiglion Fiorentino oltre 30 persone, tra calciatori e componenti dello staff tecnicodirigenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Rappresentativa Nazionale Under 17 LND in raduno a Castiglion Fiorentino

Il 15 dicembre 2025, Castiglion Fiorentino ha accolto il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS, un evento che ha riunito appassionati e talenti provenienti da tutta Italia.

La nazionale Sbandieratori e Musici della Lis si riunisce a Castiglion Fiorentino il 13 e 14 dicembre, preparando il repertorio e nuovi esercizi in vista del 2026.

