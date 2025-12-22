Aperta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 30 anni ecco il comitato esecutivo della Consulta dei giovani

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla prima seduta della Consulta dei giovani, riunitasi mercoledì 17 dicembre presso la biblioteca di Palazzo Vendemini, nasce il Comitato esecutivo del neonato organo consultivo. Il Comitato è composto dai Consiglieri comunali Emma Carichini, Andrea Guiduzzi, Sefora Fabbri e Gabriele Bellanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

