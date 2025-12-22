Aperta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 30 anni ecco il comitato esecutivo della Consulta dei giovani
Dalla prima seduta della Consulta dei giovani, riunitasi mercoledì 17 dicembre presso la biblioteca di Palazzo Vendemini, nasce il Comitato esecutivo del neonato organo consultivo. Il Comitato è composto dai Consiglieri comunali Emma Carichini, Andrea Guiduzzi, Sefora Fabbri e Gabriele Bellanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
