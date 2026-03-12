Un giovane attaccante si prepara a sostituire Vergara nella formazione di domani contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise indica il giovane come il favorito per un posto tra i titolari. La scelta si inserisce nelle decisioni della squadra in vista della partita di campionato. Non si conoscono ancora altri dettagli sulla formazione ufficiale.

Finora titolare solo in Coppa Italia. Ha l’attitudine per l’uno contro uno. Lui, Hojlund e Alisson Santos: in tre fanno meno di settant’anni. Ni Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Giovane Santana Sul Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise scrive che sarebbe Giovane il favorito per un posto da titolare in attacco contro il Lecce. sarebbe lui il prescelto per sostituire Antonio Vergara che dovrà stare fuori almeno un mese e mezzo per la fasciate plantare. L’attacco può sperimentare diverse soluzioni, il profilo in vantaggio per sostituire Vergara è Giovane, schierato finora dal primo minuto soltantocontro il Como in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - S’avanza Giovane in attacco per sostituire Vergara (Corrmezz)

