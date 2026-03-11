Chi gioca contro il Lecce? Le idee di Conte per sostituire Vergara

Vergara rimarrà fuori per due mesi, costringendo Antonio Conte a rivedere la formazione del Napoli in vista della partita contro il Lecce. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante per la squadra, che dovrà trovare una soluzione per sostituirlo. Le idee di Conte per coprire il reparto difensivo sono al centro delle prossime decisioni tecniche.

Vergara sarà assente per due mesi, una nuova tegola per Antonio Conte, che dovrà ridisegnare, una volta di più il suo Napoli per la sfida contro il Lecce. Poco male, dal momento che l’allenatore azzurro sembra essere diventato un giocoliere in questa stagione. Del resto anche lui aveva detto che questa stagioni erano quelle che gli piacevano di più perché le difficoltà gli permettevano di mettersi in gioco e migliorare. Il dubbio adesso è prenderà il posto dell’infortunato Vergara contro il Lecce. Il Corriere dello Sport scrive che sono in tre a giocarsi una maglia sulla trequarti. Tra questi c’è anche la possibilità che porta a De Bruyne che ha disputato uno spezzone di gara venerdì scorso contro il Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vergara non è stato nascosto da Conte, è stato formato da Conte. Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sportCon Conte ha aumentato ritmo e muscolatura, alla Reggiana non era così (Costacurta dixit).

