Napoli-Como probabili formazioni | Vergara c' è spazio a Giovane dal 1' ?

Questa sera si gioca Napoli-Como, una partita che mette di fronte due stili di gioco opposti e due allenatori con idee diverse. Alla vigilia, si parla già di formazione: Vergara è pronto a scendere in campo, mentre si pensa a un possibile debutto dal primo minuto per un giovane. La Coppa Italia entra nel vivo e le scelte dei tecnici potrebbero fare la differenza.

La Coppa Italia entra nella fase calda e mette di fronte Napoli e Como, due filosofie di gioco opposte e due allenatori dalla visione tattica distante. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con una rosa ancora fortemente condizionata dagli infortuni. Il recupero di Matteo Politano rappresenta una buona notizia, ma l’esterno partirà inizialmente dalla panchina. In attacco spazio a Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund, mentre le scelte restano quasi obbligate a causa delle numerose assenze. Maggiore incertezza invece nelle scelte del Como: davanti Douvikas parte favorito su Morata. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Como, probabili formazioni: Vergara c'è, spazio a Giovane dal 1'? Approfondimenti su Napoli Como Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto. Napoli-Como, probabili formazioni e orari tv. Tocca al duo brasiliano Giovane-Alisson Il Napoli si prepara ad affrontare il Como domani sera al Maradona, in una partita che si preannuncia complicata per i tanti infortuni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Le probabili formazioni di Napoli-Como (Coppa Italia). Napoli-Como, le probabili formazioni: che notte di CoppaIl Napoli campione d'Italia e terzo in classifica dà sempre l'impressione di avere qualcosa da dover capire, da dimostrare, da spiegare prima di tutto a sé stesso. E ... ilmattino.it Napoli-Como live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie sul match di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano #Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per #Giovane Sky Sport. Centrocampo a due con #Elmas-#Lobotka. Lariani coi titolarissimi: Nico #Paz insieme a Addai e Baturina accompagnano l'attaccante cent - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.