Napoli-Como probabili formazioni | Vergara c' è spazio a Giovane dal 1' ?

Questa sera si gioca Napoli-Como, una partita che mette di fronte due stili di gioco opposti e due allenatori con idee diverse. Alla vigilia, si parla già di formazione: Vergara è pronto a scendere in campo, mentre si pensa a un possibile debutto dal primo minuto per un giovane. La Coppa Italia entra nel vivo e le scelte dei tecnici potrebbero fare la differenza.

La Coppa Italia entra nella fase calda e mette di fronte Napoli e Como, due filosofie di gioco opposte e due allenatori dalla visione tattica distante. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con una rosa ancora fortemente condizionata dagli infortuni. Il recupero di Matteo Politano rappresenta una buona notizia, ma l’esterno partirà inizialmente dalla panchina. In attacco spazio a Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund, mentre le scelte restano quasi obbligate a causa delle numerose assenze. Maggiore incertezza invece nelle scelte del Como: davanti Douvikas parte favorito su Morata. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

