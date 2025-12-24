La Roma il Genoa e Daniele De Rossi

La gara che attende la Roma nel prossimo turno di campionato, per una serie di eventi che si sono susseguiti a partire dal settembre 2024, sarà una partita piuttosto particolare, fatta di incroci tutt’altro che banali. Del resto, gli incroci tra Roma e Genoa banali non lo sono mai stati. A Genova la Roma di Nils Liedholm festeggiò il suo secondo scudetto; molti anni dopo, un Roma-Genoa segnò l’addio al calcio di Francesco Totti. Fino ad arrivare al 15 settembre 2024, quando il Grifone entrò prepotentemente nella carriera di Daniele De Rossi: in quella data, infatti, la sua Roma pareggiò a Marassi contro i rossoblù, un risultato che, al termine di un avvio di stagione negativo, portò al suo esonero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma, il Genoa e Daniele De Rossi Leggi anche: Genoa, scelto Daniele De Rossi per la panchina Leggi anche: Genoa, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mercato, intreccio Roma-Genoa: di chi si sta parlando; De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: È una cosa contro natura per me; De Rossi beffato al 94', scatta un applauso in sala stampa: Una cosa romanista... Orgoglioso del Genoa; Roma, lunedì all’Olimpico la sfida col Genoa dell’ex Daniele De Rossi. De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: “È una cosa contro natura per me” - Daniele De Rossi racconta come affronterà la settimana che lo separerà dalla sfida di campionato che il suo Genoa giocherà all'Olimpico contro la sua ... fanpage.it

Genoa, De Rossi si commuove pensando alla Roma e rivela cosa fece da disoccupato - Il tecnico del Genoa De Rossi difende la squadra, racconta il periodo senza lavoro e si emoziona pensando ad un'analogia tra i liguri e la Roma ... sport.virgilio.it

Genoa, pressing su Pisilli e Perin. Alla Roma piace Frendrup, per il centrocampo c’è anche l’idea Mandragora - Il Grifone insiste per la mezzala giallorossa e il portiere ma pensa anche a un altro ex rossoblù come il mediano viola ... ilsecoloxix.it

La gaffe di Daniele derossi in conferenza stampa???

Per Roma-Genoa è ora in vendita per i romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest! Tingiamo di giallorosso l’Olimpico nell’ultima sfida del 2025 Acquista ora! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com

Genoa, stop ai tifosi in trasferta: niente Roma, Milan e Parma dopo gli scontri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.