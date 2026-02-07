Genoa De Rossi dopo la sconfitta col Napoli | Rigore? Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più…Riguardandolo mi lascia l’amaro in bocca

Dopo la sconfitta con il Napoli, Daniele De Rossi si mette davanti alle telecamere e non nasconde il suo disappunto. Il tecnico del Genoa commenta il rigore assegnato e dice che il calcio che hanno mostrato in campo non esiste più. Riguardando le immagini, confessa di sentirsi amareggiato. Le sue parole arrivano nel momento di sconforto dopo una partita difficile.

Al termine di Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore rossoblù Daniele De Rossi ha commentato il risultato di 1-1.

Lo sconforto di De Rossi dopo il rigore contro il Genoa: Non so che sport sto allenando ormai, non sappiamo più niente...Il tecnico dei rossoblù è una furia: Episodi come questo ti fanno disamorare. Il nostro calcio non esiste più ... corrieredellosport.it

Genoa-Napoli 2-3, De Rossi: «Rigore? Si protesta su tutto per cercare un vantaggio dal regolamento»Proseguono i commenti a caldo dopo il rocambolesco 2-3 tra Genoa e Napoli venuto fuori dall’anticipo delle 18 della 24esima giornata di Serie A. In attesa delle dichiarazioni di ... ilmattino.it

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara contro il Napoli: "Vogliamo fare una gara di personalità". facebook

