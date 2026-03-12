Sanulli di corsa alla conquista dell’Europa | La sfida più importante è con me stessa

Un’atleta di corsa si prepara a competere in diverse tappe europee, dichiarando che la sua sfida principale è con se stessa. La donna ha annunciato di voler affrontare le gare con determinazione, puntando a superare i propri limiti. La sua partecipazione coinvolge diverse città del continente, dove si confronterà con altri atleti e con le proprie aspettative. La sua presenza si inserisce nel circuito internazionale di corsa su strada.

"La sfida più importante, l'unica che in definitiva davvero conta, è quella con me stessa". Gli anni passano, ma Cristina Sanulli continua a vincere, mantenendosi una protagonista assoluta nel mondo master della velocità e continuando a fermare i cronometri su tempi che pure col passare delle primavere, non si alzano mai. L'ultimo capitolo della saga di una super campionessa che ha in bacheca anche i titoli di regina mondiale ed europea, parla di un'incetta di medaglie d'oro ai campionati italiani indoor, svoltisi la scorsa settimana ad Ancona. Tre primi posti conquistati dominando i 60 metri (8''28) e i 200 (26''60), per poi giocare un...