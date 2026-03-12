Santo del 12 marzo San Luigi Orione | il segreto per affidare ogni preoccupazione alla Provvidenza

Il 12 marzo si celebra San Luigi Orione, sacerdote piemontese noto per aver fondato la Piccola Opera della Divina Provvidenza. La sua vita è legata all’impegno nel guidare le persone a confidare nella Provvidenza come risposta alle difficoltà quotidiane. La sua opera ha lasciato un segno nel mondo cattolico, portando avanti un messaggio di fiducia e affidamento.

Sacerdote piemontese, san Luigi Orione è ricordato per esser stato il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza indicando la provvidente mano di Dio come via a cui affidarsi. Nasce a Pontecurone in provincia di Tortona, in Piemonte, il 23 giugno 1872 da una famiglia di umili condizioni. All’età di 13 anni entra a far parte dei Frati minori di Voghera e successivamente, nel 1886 avviene l’incontro con san Giovanni Bosco ed entra nel suo oratorio di Torino. Dopo aver intrapreso il seminario a Tortona e ancor prima di diventare sacerdote e si occupa di far catechismo ai ragazzi. Nel 1892 apre un primo oratorio e nel 1893 il collegio di san Bernardino. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

