A Sant’Angelo a Scala, la comunità si appresta ad affrontare un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, con una tavola rotonda programmata per il 13 marzo 2026 alle 18:00. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini interessati a discutere le implicazioni della proposta di modifica delle norme giudiziarie. La discussione si svolgerà presso una sede pubblica del paese.

La comunità di Sant’Angelo a Scala si prepara per un confronto diretto sulla riforma della giustizia, con una tavola rotonda fissata per il 13 marzo 2026 alle ore 18:00. L’iniziativa, promossa dall’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia, mira a colmare il vuoto informativo nelle zone periferiche spesso escluse dai grandi eventi cittadini. Mentre la maggior parte degli incontri sul quesito referendario si è concentrata ad Avellino o nei comuni limitrofi, questa riunione cerca di dare voce ai territori della fascia Partenio, storicamente trascurati nel dibattito pubblico. La presenza del sindaco Carmine De Fazio e dell’assessore Annalisa Zaccaria segna un impegno istituzionale forte verso i temi costituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Angelo a Scala: il referendum giustizia arriva

Articoli correlati

A Sant'Angelo a Scala l'incontro promosso da "Insieme per Avellino e l'Irpinia" in vista del referendum sulla giustiziaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L'associazione...

Sant'Angelo a Scala, trovato in possesso di armi e droga: in arresto 50enneL'uomo è in stato tratto in arresto poiché ritenuto, allo stato delle indagini, responsabile dei reati di "detenzione illegale di armi e sostanze...

Tutti gli aggiornamenti su Sant'Angelo a Scala il referendum...

Temi più discussi: DesTEENazione – Desideri in Azione, l’Ambito Territoriale A02 investe sui giovani; Il mattone? A Bagnoli tradisce sempre di più!; Un bando regionale con fondi per associazioni, Caritas ed enti che sostengono i senza fissa dimora e i poveri; Terza Categoria, 12ª giornata / Risultati e classifica aggiornata.

Auto rubata e incendiata poco distante: inquietante episodio a Sant’Angelo a ScalaSANT’ANGELO A SCALA – Potrebbe non essere un semplice furto ma una vera e propria intimidazione quanto avvenuto la scorsa notte a Sant’Angelo a Scala ai danni di una settantaquattrenne. Sull’episodio ... irpinianews.it

Elezioni a Sant’Angelo a Scala,Eletto il sindaco di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio candidato sindaco per la lista Stretta di mano, che ha vinto con 401 voti con 85,68% di preferenze per la sua compagine. Ferdinando ... ilmattino.it

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno scoperto e sequestrato un arsenale illegale, contenente anche armi rubate e modificate. Cinque i giovani arrestati, per i quali il gip di Avellino ha disposto 4 detenzioni in car - facebook.com facebook