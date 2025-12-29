Sant' Angelo a Scala trovato in possesso di armi e droga | in arresto 50enne

Nella provincia di Avellino, i Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 50 anni a Sant'Angelo a Scala, trovandolo in possesso di armi e droga. Le attività di controllo del territorio continuano a garantire la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità, in particolare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguono ininterrottamente le attività di controllo del territorio poste in essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, mirate alla prevenzione e repressione della criminalità predatoria nonché alla repressione dei delitti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

