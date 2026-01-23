Morto Luigi Togni è stato re delle acque minerali Se ne va uno dei più importanti imprenditori del nostro territorio

È venuto a mancare Luigi Togni, figura di spicco nel settore delle acque minerali. Imprenditore di rilievo e punto di riferimento per il territorio di Serra San Quirico, si è spento all’età di 96 anni. La sua storia rappresenta un esempio di impegno e crescita, testimoniando il ruolo fondamentale di un imprenditore che ha contribuito allo sviluppo economico e alla tradizione locale.

Serra San Quirico (Ancona), 23 gennaio 2026 – Si è spento a 96 anni Luigi Togni, un uomo che non era solo un capitano d'industria, ma il simbolo vivente di una regione capace di sognare in grande partendo dalla propria terra. Fondatore della Togni Spa: negli anni '50 avviò a Serra San Quirico la produzione di vini spumanti, dando origine a un percorso imprenditoriale poi ampliato nel tempo al settore delle acque minerali: prima a San Cassiano di Fabriano con l'imbottigliamento in vetro, poi a Frasassi di Genga con l'introduzione delle bottiglie in Pet. La casa vinicola e l'entrata nel mercato della birra artigianale.

