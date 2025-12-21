Gabbia è troppo sottovalutato | è uno dei giocatori più importanti del Milan I motivi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia non ha preso parte alla sfida tra Napoli e Milan per l'infortunio al ginocchio. Il difensore resta fondamentale per i rossoneri di Max Allegri. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia è troppo sottovalutato: è uno dei giocatori più importanti del Milan. I motivi

