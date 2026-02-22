sanremo 2026 la sala stampa pronta ad accogliere centinaia di giornalisti

Sanremo 2026, la sala stampa si prepara ad accogliere oltre 300 giornalisti, che arrivano per seguire il festival. I preparativi all’Ariston sono in pieno svolgimento, con postazioni pronte e tecnologie aggiornate per garantire copertura in tempo reale. La città si anima con l’arrivo di professionisti provenienti da tutta Italia, pronti a seguire ogni dettaglio della manifestazione. La sala stampa rappresenta il cuore dell’evento, che ha già iniziato a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori.

All' Ariston fervono i preparativi a due giorni dal via del Festival di Sanremo 2026. Nella città dei fiori sono attesi centinaia di giornalisti che saranno ospitati, durante la kermesse, nella sala stampa del teatro e in quella allestita al Palafiori.

Schegge di Sanremo/5. Trame, paranoie e figuracce dei giornalisti nella sala stampa dell’AristonQuesta sera nella sala stampa dell’Ariston si sono vissuti momenti di tensione e imbarazzo.

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Sanremo 2026: in conferenza Conti e Fasulo chiariscono 3 nodi caldi. Eurovision (adesione via label e possibile rinuncia), voto sala stampa “depotenziato” e due speciali post Festival stile “Sanremo Top” nel ricordo di Baudo. Cosa vi interessa di più x.com