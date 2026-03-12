Sanità indagine su 6mila infermieri | il 44% dichiara di aver subito violenza

Un'indagine su 6.000 infermieri rivela che il 44% di loro ha subito violenze sul posto di lavoro. La Giornata nazionale dedicata all'educazione e alla prevenzione contro la violenza si concentra su questo problema, che riguarda un'ampia parte del personale sanitario. I dati evidenziano un fenomeno diffuso, che coinvolge professionisti di diversi reparti e settori della sanità.

(Adnkronos) – Nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, gli infermieri si confermano professionisti "in prima linea", sia perché "più esposti a episodi di violenza" sia perché, "da sempre impegnati a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle aggressioni al personale sanitario e a promuovere, grazie al contributo degli Ordini provinciali, buone pratiche" sulla sicurezza in sanità. Un'attività "necessaria", quella di tenere acceso il faro dell'attenzione sul tema, come suggeriscono i dati raccolti dalla Fnopi (Federazione nazionale...

