Donati più di 500 euro alla struttura che aiuta le donne a ricostruirsi una vita dopo aver subito violenza

Lo scorso novembre, in provincia di Cesena, sono state promosse iniziative promosse da Ipazia Libere Donne, Apeiron Odv e Cgil Forlì Cesena per affrontare il tema della violenza di genere. In quel contesto, sono stati raccolti più di 500 euro destinati a una struttura che aiuta le donne a ricostruirsi una vita dopo aver subito violenza. L’evento ha coinvolto il pubblico in un confronto aperto sulla disparità di potere e opportunità nella società.

"Lo scorso novembre, le iniziative organizzate sul territorio cesenate da Ipazia liberedonne, Apeiron Odv, Cgil Forlì Cesena per il contrasto alla violenza di genere, sono state un'occasione per un confronto sincero e pubblico sulla disparità di potere e di opportunità all'interno della società patriarcale. Nel corso delle iniziative, che hanno visto la partecipazione dell'illustratrice Stefania Spanò in arte Anarkikka, da tempo impegnata nella divulgazione di messaggi sull'equità e parità di genere, sono state raccolte anche offerte libere per il sostegno della struttura semi-protetta Il Ponte". Ne dà notizia una nota delle tre realtà che hanno promosso l'iniziativa.