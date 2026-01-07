Infermieri introvabili a Madonna di Campiglio | offerte da oltre 6mila euro

A Madonna di Campiglio, durante l’alta stagione invernale, si registra una significativa carenza di infermieri qualificati. Questa situazione, accentuata dall’afflusso di turisti e dall’aumento degli incidenti, rende difficile trovare personale sanitario disponibile. Le offerte di lavoro superano i 6.000 euro, cercando di rispondere alle esigenze di un territorio in cui la presenza di professionisti sanitari è essenziale per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

Nel pieno della stagione invernale, con migliaia di turisti sulle piste e un aumento fisiologico degli incidenti, Madonna di Campiglio e Sèn Jan di Fassa si trovano a fare i conti con una grave carenza di infermieri. Una situazione che ha avuto conseguenze concrete sui punti di primo intervento traumatologico, pensati per garantire assistenza immediata a sciatori e residenti, che non sono stati attivati come previsto, lasciando scoperti due territori ad altissima affluenza. Punti di primo intervento mai aperti. I presidi traumatologici avrebbero dovuto entrare in funzione già prima delle festività natalizie, alleggerendo la pressione sugli ospedali di riferimento di Tione e Cavalese.

