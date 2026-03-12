Sanità e migranti il progetto Persone | servizi attivi anche a Parma

A Parma sono stati avviati i servizi del progetto regionale “Persone”, che mira a migliorare l’assistenza sanitaria per i migranti e le persone in condizioni di vulnerabilità. La Regione Emilia-Romagna ha avviato questa iniziativa in diversi territori, tra cui Parma, per offrire supporto e servizi dedicati a queste fasce di popolazione. I servizi sono già attivi e funzionanti sul territorio.

Parma è tra i territori coinvolti nel progetto regionale “Persone”, l’iniziativa avviata dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la tutela sanitaria delle persone migranti e in condizioni di vulnerabilità. Nel territorio parmense sono stati attivati un Save-Space e un ambulatorio di psicologia clinica dedicato alle vittime di tortura, servizi pensati per offrire supporto sanitario e psicologico a chi arriva in situazioni di forte fragilità. Il progetto, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) 2021-2027 e coordinato dall’assessorato regionale alla Sanità in collaborazione con la Presidenza della Regione, ha già prodotto i primi risultati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Uber e itTaxi rinnovano la collaborazione per i servizi di mobilità attivi anche a PescaraUber e itTaxi, il più grande network di tassisti in Italia, annunciano il rinnovo della loro partnership strategica per altri 5 anni, consolidando la... Parco eolico “Parma B” (che tocca anche Morfasso), il Ministero boccia il progettoCarenze nella valutazione cumulativa e progetto frammentato: stop all’iter del progetto che riguardava anche il territorio confinante di Morfasso Il... Tutti gli aggiornamenti su Sanità e migranti il progetto Persone... Temi più discussi: Presentati i primi dati del progetto 'Persone' in Emilia-Romagna; Corpi reclusi: come i CPR cancellano le identità migranti; I costi delle migrazioni sanitarie: curarsi fuori regione costa fino a 5mila euro; Medici indagati a Ravenna, chiesta la sospensione. Migranti. Dopo il decreto sicurezza picco di segnalazioni di discriminazioni in sanità, trasporti e lavoro. Intervengano Grillo ed Anelli. Intervista a Foad AodiFoad Aodi, Consigliere Omceo Roma e Fondatore dell’Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (Amsi), segnala un forte aumento delle segnalazioni di migranti allo sportello Amsi da quando è ... quotidianosanita.it Sardegna. Accelerare dimissioni ospedaliere per far spazio ai migranti. Botta e risposta tra il deputato Pili e assessoratoIl deputato di Unidos denuncia il Direttore dell'ospedaliero di Sassari di voler sfollare i reparti, mandando anzitempo i pazienti ricoverati a casa, per far posto ai possibili pazienti in arrivo ... quotidianosanita.it Tutela dei lavoratori del comparto sanità e delle cooperative sociali che si traduce anche in quella del diritto alla salute. La cisl funzione pubblica di Salerno chiede la stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità impiegati nell’ASL - facebook.com facebook Sanità, aumentano le aggressioni al personale: 18mila nel 2025 #aggressioni x.com