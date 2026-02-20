Parco eolico Parma B che tocca anche Morfasso il Ministero boccia il progetto

Il Ministero dell’Ambiente ha annullato il progetto del parco eolico “Parma B”, che avrebbe coinvolto anche il Comune di Morfasso. La decisione deriva da una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale e sulla tutela del territorio. La proposta prevedeva l’installazione di numerose turbine in una zona già compromessa da altre attività. La bocciatura interessa direttamente gli investitori e le comunità locali interessate alla realizzazione del parco. La decisione finale è stata comunicata nelle scorse ore.

Carenze nella valutazione cumulativa e progetto frammentato: stop all'iter del progetto che riguardava anche il territorio confinante di Morfasso Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dichiarato improcedibile l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativa al progetto di parco eolico "Parma B", proposto da "Duferco Sviluppo S.p.A.", che toccava diversi comuni dell'Appennino parmense e, anche, il territorio piacentino di Morfasso. Alla base del provvedimento, la rilevata frammentazione del progetto. Secondo il Ministero, i progetti "Parma A" e "Parma B" risultano contigui, funzionalmente connessi e insistenti sul medesimo contesto territoriale, senza che sia stata effettuata una valutazione complessiva e cumulativa degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali.