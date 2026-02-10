Nelle farmacie modenesi 17 furti e rapine in un anno Federfarma Modena incontra il Prefetto

Nelle farmacie di Modena si sono verificati 17 furti e rapine in un anno. Federfarma Modena ha incontrato il Prefetto per discutere come proteggere meglio i presidi sanitari. L’obiettivo è aumentare i controlli e la sicurezza, considerando che molte farmacie sono state prese di mira dalla criminalità. L’incontro serve a trovare soluzioni pratiche per mettere in sicurezza i farmacisti e i loro clienti.

Un confronto costruttivo per mettere in capo buone pratiche e prassi concrete: "Rafforzeremo prevenzione e formazione, anche grazie a incontri dedicati con le Forze dell'Ordine" Un confronto operativo per alzare il livello di guardia attorno ai presidi sanitari del territorio, spesso finiti nel mirino della criminalità predatoria. Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Modena, un incontro tra il Prefetto Fabrizia Triolo e una delegazione di Federfarma Modena, l'associazione che riunisce 182 titolari di farmacie della provincia, rappresentata dal presidente Fabrizio Violi, dal consigliere Gianni Negrini e dal farmacista Federico Morini.

