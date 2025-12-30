La rivoluzione della sanità tra ospedali di eccellenza e servizi di prossimità
La sanità sta attraversando una trasformazione che va oltre le strutture ospedaliere tradizionali. Oggi, la qualità dei servizi sanitari dipende anche dall’organizzazione delle città, dagli spazi di prossimità e dalla qualità della vita quotidiana. Questo cambiamento riflette un approccio più integrato e sostenibile, in cui salute e ambiente urbano si interconnettono per garantire un benessere più diffuso e accessibile a tutti.
I dati consegnano una visione chiara in cui la salute non coincide più soltanto con l’ospedale o con i servizi sanitari tradizionali, ma diventa il risultato di come sono organizzate le città, di come si abita, si respira, ci si muove e si lavora ogni giorno.In un contesto segnato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
