La rivoluzione della sanità tra ospedali di eccellenza e servizi di prossimità

La sanità sta attraversando una trasformazione che va oltre le strutture ospedaliere tradizionali. Oggi, la qualità dei servizi sanitari dipende anche dall’organizzazione delle città, dagli spazi di prossimità e dalla qualità della vita quotidiana. Questo cambiamento riflette un approccio più integrato e sostenibile, in cui salute e ambiente urbano si interconnettono per garantire un benessere più diffuso e accessibile a tutti.

