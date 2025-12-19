Sumai e Federfarma si preparano a collaborare sulla stabilizzazione dei servizi nelle farmacie, in attuazione del Ddl Bilancio. Questa norma rafforza l'integrazione nel Ssn, offrendo nuove opportunità per potenziare l’assistenza territoriale. L’accordo siglato a maggio testimonia un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e vicino ai cittadini.

(Adnkronos) – "La norma del Ddl Bilancio che sancisce la stabile integrazione nel Ssn dei servizi erogati nelle farmacie rappresenta un volano per potenziare l'assistenza sanitaria territoriale e conferma la bontà dell'accordo siglato da Federfarma e Sumai neel maggio scorso". Lo sottolineano in una nota l'associazione titolari di farmacia e il Sindacato unico medici ambulatoriali . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Manovra, Uap: “Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture”

Leggi anche: Uap: “In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra. Stabilizzazione farmacia dei servizi. Sumai e Federfarma pronte a collaborare; Manovra. Fimmg, Federfarma e Fnob: “Bene misure su stabilizzazione farmacia dei servizi”; Manovra, assunzioni e stipendi nel Ssn: che cosa cambia per i medici; Manovra finanziaria, in commissione Sanità la presidente - assessora Todde.

Manovra: stabilizzazione farmacia servizi, Sumai e Federfarma pronte a collaborare - Magi: 'Per offrire servizi tempestivi, qualificati e accessibili su tutto il territorio' - adnkronos.com