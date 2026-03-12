Sanita’ | acquisizione Santa Lucia Roma Rocca entro giugno chiusura iter

Rocca ha annunciato che entro giugno si concluderà l'iter di acquisizione della fondazione Santa Lucia di Roma, uno dei principali centri italiani per la neuroriabilitazione. La crisi finanziaria della struttura, che dura ormai da dieci anni, ha portato all’avvio di questa procedura. La fondazione Santa Lucia rappresenta un punto di riferimento nel settore sanitario italiano.

La fondazione Santa Lucia è uno dei centri più importanti d’Italia per la neuroriabilitazione. A sottolinearlo è stato Rocca, il quale ha ricostruito le tappe di una crisi finanziaria che si protrae da “dieci anni”. Ha assicurato che l’obiettivo primario è stato uno solo: “salvare un’eccellenza della sanità italiana e del Lazio”. Impegno della Regione Lazio per la Fondazione. In questo contesto, la Regione Lazio si è impegnata a cercare dei partner pubblici. Insieme a Inail ed Enea Tech Biomedical, abbiamo creato la fondazione pubblica Life, presentando a marzo un’offerta per “salvare” la fondazione Santa Lucia. Questo è stato fatto affinché... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

