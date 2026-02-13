Bergamo | il Tennis Loreto riapre a giugno e a Santa Lucia campetti finiti per aprile

Bergamo, il Tennis Loreto riaprirà a giugno, mentre i lavori ai campetti di Santa Lucia, nel quartiere di Campo di Marte, sono terminati in anticipo, a metà aprile. Secondo il dirigente comunale Messina, non saranno ammessi graffiti né esercizi di parkour, ma solo attrezzi da ginnastica, per garantire uno spazio più sicuro e ordinato.

I LAVORI. In Santa Lucia Campo di Marte finito per aprile, Messina: «Niente parkour e graffiti ma attrezzi. E sistemeremo la pista di atletica». L’Università pronta a concludere i lavori. Prima i campetti all’aperto del Campo di Marte, tra aprile e maggio. Poi le nuove strutture del tennis a Loreto, gestite dal Cus, a giugno. Più avanti, a giugno del 2027, la riapertura delle Piscine Italcementi. E infine a chiudere il quadro la nuova palestra nell’area camper fra via Statuto e via Grataroli, il cui iter progettuale procede, senza però ancora un orizzonte certo di realizzazione. Sarà un comparto a decisa vocazione sportiva quello che tra pochi mesi si formerà tra Santa Lucia e Loreto, coinvolgendo anche l’area di San Paolo, attraverso il lungo elenco di interventi di riqualificazione citati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

