Sondaggio | 43% vuole esercito UE ma la Nato resta

Un sondaggio condotto da Youtrend rivela che il 43% delle persone intervistate desidera un esercito europeo, mentre la Nato rimane comunque presente come alleato militare. I dati sono stati raccolti in vista del Festival del Sarà, che si svolgerà mercoledì 11 marzo alle 14 presso la sede della Camera di Commercio di Roma.

Un quadro complesso emerge dai dati raccolti da Youtrend in vista del Festival del Sarà, che si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 14 nella sede della Camera di Commercio di Roma. Mentre il 43% degli italiani considera auspicabile un esercito comune europeo, la maggioranza assoluta (50%) sottolinea che questa costruzione non deve avvenire a scapito dell’appartenenza alla Nato. La ricerca rivela anche una forte preferenza per l’investimento sulla difesa, sostenuta dal 45% dei rispondenti, contro il 34% contrario. L’analisi approfondisce le priorità strategiche: per il 31% dei cittadini lo scopo principale dovrebbe essere la difesa dei confini, mentre per il 30% l’obiettivo è rendere l’Europa autonoma dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

