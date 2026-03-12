Sangue a Favara | 43enne accoltellato davanti a un supermercato preso l’aggressore

A Favara, in via Capitano Callea, un uomo di 43 anni è stato ferito con un coltello davanti a un supermercato Lidl. L'aggressore, che ha colpito almeno una volta, è stato subito fermato. La vittima, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La scena si è svolta in modo rapido e senza ulteriori coinvolgimenti.

La vittima, che nel 2017 aveva già subito un gravissimo agguato, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, i carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente del ferimento Favara segnata da un grave episodio di violenza consumatosi in via Capitano Callea. Un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con un'arma da taglio nei pressi del supermercato Lidl, dove è stato raggiunto da almeno un fendente alla gola. Stando a quanto apprende AgrigentoNotizie, si tratta di un favarese che una decina d'anni addietro, nel 2017 per la precisione, fu vittima di un agguato a cui scampò miracolosamente.