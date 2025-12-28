Sangue a Milano 19enne accoltellato in via Monte Cervino | è caccia all' aggressore

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un giovane di 19 anni è stato ferito con un coltello in via Monte Cervino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e sono alla ricerca dell'aggressore. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza nella città.

Ancora sangue sulle strade di Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in via Monte Cervino ed è stato soccorso dai carabinieri, che si sono subito messi alla ricerca del responsabile. L'uomo è attualmente in fuga. L'episodio, stando a quanto riferito sino ad ora, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre. L'aggressione si è consumata in via Monte Cervino, nella periferia nord di Milano, e pare che sia avvenuta al culmine di un'accesa lite scatenatasi fra la vittima e un altro soggetto. Pare che la vicenda si sia verificata alla luce del sole, cosa che ha permesso di dare immediatamente l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sangue a Milano, 19enne accoltellato in via Monte Cervino: è caccia all'aggressore Leggi anche: Milano, a 19 anni viene accoltellato al costato in via Monte Cervino. L’aggressore è fuggito Leggi anche: Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era stato accoltellato poco prima: è in pericolo di vita. Caccia all’aggressore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ragazzo accoltellato al Trullo trovato in una pozza di sangue, è in gravissime condizioni; Milano, addetto alla sicurezza del Carrefour accoltellato da un ragazzo; Cassiere Carrefour accoltellato dal rapinatore in centro a Milano: la bottigliata alla guardia, poi lo scontro e il sangue davanti ai clienti. Milano, a 19 anni viene accoltellato al costato in via Monte Cervino. L’aggressore è fuggito - Il ragazzo ha riferito che, poco prima, aveva avuto una discussione con un uomo per futili motivi in piazzale Arduino ... msn.com

Ragazzo accoltellato alla periferia di Milano - Un 19enne egiziano è stato accoltellato profondamente al costato nel pomeriggio in via Monte Cervino alla periferia di Milano, dove è stato trovato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno fat ... ansa.it

Milano, ragazzo accoltellato dopo lite al McDonald's di piazza Duomo: l'aggressore rintracciato e arrestato nel Bolognese - A salvare la vittima, un 19enne egiziano, era stata la corsa disperata in ospedale e l’immediato ... milano.corriere.it

