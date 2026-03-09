Accoltellato vicino alla stazione preso l’aggressore | aveva i vestiti ancora sporchi di sangue

Nella serata dell’8 marzo, vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo, un uomo è stato accoltellato e soccorso dai passanti. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’aggressore, che aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. La scena si è svolta nel cuore della città, creando momenti di tensione tra i presenti. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Bergamo. Attimi di paura nella serata dell’8 marzo in centro città, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Intorno alle 20, nell’area compresa tra piazzetta Spada e viale Papa Giovanni XXIII, un 28enne è stato ferito a una gamba con un coltello al termine di un breve diverbio con un’altra persona. Dopo l’aggressione, l’autore del gesto si è dato alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe essere legato a una sorta di regolamento di conti nato da una lite. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario e trasportato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni. Le Volanti della Questura si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore, rintracciato lunedì mattina all’alba. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata in strada, fermato l'aggressore: «Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue»Momenti di terrore nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio 2026 in via Libertà, nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata... Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata in strada a Palermo, fermato in casa l'aggressore: «Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue»Momenti di terrore nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio 2026 in via Libertà, nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata... Aggiornamenti e notizie su Accoltellato vicino Temi più discussi: Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enne; Ragazzo accoltellato sabato notte in centro a Lecco, morto ventenne: un arresto; Lecco, è morto il 20enne accoltellato vicino alla stazione; Accoltellato durante una lite, muore dopo due giorni ragazzo di 20 anni. Accoltellato vicino alla stazione, arrivano i soccorsiAccoltellato vicino alla stazione, arrivano i soccorsi.Paura domenica sera nell’area compresa tra piazzetta Spada e viale Papa Giovanni XXIII ... bergamonews.it Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enneUn ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Il giovane è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. fanpage.it Accoltellato un 16enne vicino la villa comunale di Crispano, arrestato un coetaneo. Il Prefetto di Napoli ordina rafforzamento dei controlli sul territorio - facebook.com facebook Accoltellamento in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba. x.com