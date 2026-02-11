Auto si schianta contro un albero muore il conducente

Un incidente mortale si è verificato martedì sera lungo una strada di campagna. Un uomo di 60 anni ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un albero. L’impatto è stato molto violento e per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto salvarlo. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia causato l’incidente.

Incidente mortale nella serata di martedì 10 febbraio. L'impatto è stato fatale per un 60enne che, alla guida della sua auto, si è schiantato contro un albero. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 36 nei pressi di Trasaghis, poco dopo le 21. Sul posto il personale sanitario e i vigili.

