Capannori | auto si schianta nella notte contro un palo della luce Ferito il conducente foto

Nella notte a Capannori, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce, finendo su un fianco. Il conducente è rimasto ferito nell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Lucca. La dinamica dell’incidente sta sendo ricostruita, e non sono ancora noti dettagli sulle cause che hanno portato all’accaduto.

CAPANNORI (LUCCA) – Nella notte fra il 17 e il 18 gennaio 2026, i vigili del fuoco poco dopo le 2, sono intervenuti sulla via Pesciatina all’altezza della nuova rotonda con via della Madonnina per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento dai parte dei Carabinieri di Lucca, e si è schiantato contro una recinzione colpendo un palo della pubblica illuminazione e ribaltandosi su un fianco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

