A San Marcello si svolgerà un incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia, dedicato al referendum sulla magistratura in programma alla fine del mese. L’appuntamento è aperto ai cittadini interessati a conoscere i dettagli della consultazione e le posizioni dei sostenitori. L’evento si terrà nella località e vedrà la partecipazione di rappresentanti del partito.

Un incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia si terrà a San Marcello per discutere il referendum sulla magistratura previsto per la fine del mese. L’appuntamento è fissato per martedì 17 marzo alle ore 21 nella Sala Baccarini, con l’intervento di Alessandro Capecchi, vicepresidente del partito nel Consiglio regionale della Toscana. La serata mira a chiarire le motivazioni per il voto “Sì” e a confrontarsi sui temi che impatteranno sul futuro del territorio. L’evento non è una semplice assemblea interna, ma un’apertura verso la cittadinanza intera. Gli esponenti locali apriranno i lavori, preparando il terreno per l’analisi più ampia che seguirà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marcello: incontro per il Sì al referendum

Articoli correlati

Cesare Salvi e Marcello Pera uniti per il Sì al referendum: “E’ una riforma garantista”Marcello Pera e Cesare Salvi, due giuristi di eccellenza, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, abbattono le barriere e le differenze e...

Marcello Pera (Fdi) s’improvvisa reporter e intervista i giornalisti: “Al referendum giusto votare sì”“Questo è un sì obbligato dato l’articolo 111 della Costituzione che fu riformato nel 1999.

Contenuti utili per approfondire San Marcello

Discussioni sull' argomento A San Marcello Piteglio e Valmontone nuovi istituti grazie a fondi Pnrr; Senigallia / Torneo burraco di beneficenza, vince coppia di San Marcello; Il CPOSP incontra i sindaci di Pescia e della Valdinievole occidentale; #NoiSiamoLeScuole, nuovi edifici scolastici all’avanguardia finanziati dal PNRR a Valmontone e San Marcello Piteglio.

Poggio San Marcello AN - facebook.com facebook