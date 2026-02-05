Cesare Salvi e Marcello Pera si schierano insieme a favore del referendum sulla separazione delle carriere. Due giuristi di spessore, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, uniscono le forze per sostenere una riforma che definiscono garantista. La loro alleanza dimostra come anche le differenze politiche possano essere superate davanti a una proposta condivisa.

Marcello Pera e Cesare Salvi, due giuristi di eccellenza, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, abbattono le barriere e le differenze e dicono Si al referendum sulla separazione delle carriere. L’incontro di oggi a Roma ha anche certificato come a sinistra ci siano posizioni di assoluta qualità che escono fuori dalle secche del Partito Democratico. Cesare Salvi: “Il garantismo non è di destra o di sinistra”. “ E’ una riforma garantista e il garantismo non è né di destra né di sinistra: questa riforma è il seguito dell’introduzione della legge sul giusto processo “. Lo ha detto Cesare Salvi, ex parlamentare Ds, ministro nei governi Amato e D’Alema, a margine del convegno promosso al Senato per le ragioni del Sì al referendum costituzionale della giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cesare Salvi e Marcello Pera uniti per il Sì al referendum: “E’ una riforma garantista”

Tra gli esponenti e le figure storiche della sinistra italiana favorevoli al "Sì" al referendum figurano Augusto Barbera (presidente emerito della Consulta), Stefano Ceccanti, Cesare Salvi, Anna Paola Concia, Claudia Mancina e Claudio Petruccioli. x.com

