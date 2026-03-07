Sante Perpetua e Felicita 7 marzo | martiri di Cartagine e vigilia della III Domenica di Quaresima

Oggi, sabato 7 marzo 2026, nella Messa vespertina della terza domenica di Quaresima, la Chiesa in Italia celebra le Sante Perpetua e Felicita, riconosciute come martiri di Cartagine. La giornata è dedicata alla loro memoria, ricordando la loro figura e il loro sacrificio. La commemorazione si svolge all’interno del rito liturgico previsto per questa domenica.

Oggi, sabato 7 marzo 2026, nella Messa vespertina della III Domenica di Quaresima, la Chiesa in Italia ricorda le Sante Perpetua e Felicita, martiri. La loro memoria liturgica cade il 7 marzo e, pur lasciando il primato alla celebrazione domenicale, illumina il cammino quaresimale con una testimonianza di fede limpida. Nell’Africa proconsolare, a Cartagine, durante la persecuzione di Settimio Severo (anno 203), un gruppo di catecumeni fu arrestato: tra essi Perpetua, giovane madre di nobile condizione, e Felicita, donna schiava in avanzata gravidanza. Battezzate in carcere insieme ai compagni Saturo, Saturnino, Revocato e Secondolo, sostennero interrogatori e pressioni familiari senza rinnegare Cristo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

