La Fiera di San Mattia Apostolo e della Pearà torna dal 19 al 23 febbraio 2026, portando con sé oltre 150 anni di tradizione. Quest’anno, l’evento si svolge nel centro storico, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione. Le bancarelle offrono specialità locali, e quest’anno si aggiunge una novità: una mostra dedicata alle vecchie ricette di famiglia.

"Luci-Oh, tutte le donne di Lucio" apre la Fiera di San Mattia a CaldieroLa Fiera di San Mattia a Caldiero inizia con un concerto dedicato a Lucio Battisti, organizzato da Ippogrifo Produzioni.

