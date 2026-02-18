Fiera di San Mattia Apostolo e della Pearà
La Fiera di San Mattia Apostolo e della Pearà torna dal 19 al 23 febbraio 2026, portando con sé oltre 150 anni di tradizione. Quest’anno, l’evento si svolge nel centro storico, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione. Le bancarelle offrono specialità locali, e quest’anno si aggiunge una novità: una mostra dedicata alle vecchie ricette di famiglia.
Torna come da tradizione, e lo fa con il peso e il fascino delle sue 156 edizioni, la Fiera di San Mattia Apostolo e della Pearà, appuntamento che dal 19 al 23 febbraio 2026 rinnova un legame profondo con la storia e l'identità del territorio. Un evento che unisce devozione, convivialità e intrattenimento, capace ogni anno di richiamare visitatori di tutte le età attorno a un programma che intreccia gastronomia, musica e divertimento popolare. Cuore della manifestazione resta la pearà, il piatto simbolo della tradizione veronese, proposta accanto ad altre specialità della cucina locale in un contesto che celebra i sapori autentici e la socialità.
